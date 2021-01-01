لابورتا لا يريد كومان .. برشلونة ينافس بايرن ميونخ على ناجلسمان

المنتخب الألماني يتحكم في المنافسة

وضع خوان لابورتا الرئيس الجديد لبرشلونة، يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج، كالخيار المفضل له للإشراف على تدريب الفريق الكتالوني.

لابورتا فاز مؤخرًا بانتخابات برشلونة، ويطمح للقيام ببعض التغييرات الهامة على الجانب الرياضي مع النادي.

الفريق يمر بمرحلة جيدة في الوقت الحالي رغم الخروج من دوري أبطال أوروبا، حيث لا يزال في المنافسة على الدوري الإسباني وتأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.

مانو كارينو الصحفي بإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أكد أن لابورتا لا يؤيد استمرار كومان كمدرب للفريق على المدى البعيد.

وأوضح أن السبيل الوحيد لاستمرار الهولندي على مقاعد بدلاء برشلونة الموسم القادم، هو الحصول على أي بطولة خلال هذا الموسم.

وفي حالة فشل كومان في تحقيق هذا الهدف، سيتجه لابورتا إلى ناجلسمان، نظرًا لإعجابه الشديد بقدرات المدرب الشاب.

وعلى جانب آخر يواجه برشلونة منافسة قوية على المدرب الشاب، حيث يتابع بايرن ميونخ موقفه تحسبًا لرحيل هانز فليك.

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المنتخب الألماني يراقب فليك ويريده كبديل ليواخيم لوف، وهي الخطوة التي قد يوافق عليها بايرن في حالة الحصول على خدمات ناجلسمان.

يذكر أن ناجلسمان خرج مؤخرًا من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مع لايبزيج أمام ليفربول، ويحتل المركز الثاني بجدول الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بايرن ميونخ.