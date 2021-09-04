رعب يخيّم على الأرجنتين .. هل تأثر ميسي بالتدخل العنيف في مباراة فنزويلا؟

الرعب يخيم على الأرجنتين بعد التدخل العنيف على ميسي في مباراة فنزويلا بتصفيات كأس العالم.

تترقب جماهير كرة القدم العالمية مواجهة البرازيل والأرجنتين في الجولة الثامنة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتشعر جماهير منتخب الأرجنتين بالذعر من احتمالية غياب ليونيل ميسي قائد "الألبيسيليستي" عن مباراة البرازيل، بعد تعرضه لتدخل مرعب من أدريان مارتينيز يوم الخميس خلال مباراة فنزويلا في الجولة السابعة من تصفيات المونديال.

لكن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قرر أن يهدأ مخاوف جماهير بلاده، عبر التأكيد على أن ميسي بخير، ولم يتعرض لإصابة قوية.

ماذا قال سكالوني عن حالة ميسي؟

ليونيل سكالوني تحدث خلال المؤتمر الصحفي لمباراة البرازيل، وقال عن حالة ميسي: "ليو بخير".

وأضاف: "التدخل كان مخيفًا، لكن لحسن الحظ ميسي بخير، وسوف نتأكد من حالته بنسبة 100% لاحقًا عندما نقوم بعمل ميداني".

ماذا قال سكالوني عن مواجهة البرازيل؟

وتطرق ليونيل سكالوني للحديث عن مواجهة البرازيل بقوله: "بغض النظر عمن يلعب، البرازيل دائمًا منافس مهم، إنهم يدخلون المباراة بسلسلة إيجابية لا تصدق، سنخوض المباراة بأقصى قدر من الالتزام".

وأكمل: "لدي فكرة عن التشكيل الأساسي، لكننا ما زلنا غير قادرين على إجراء جلسة تدريبية بتواجد اللاعبين الذين شاركوا أمام فنزويلا، وربما نقوم ببعض التغييرات".

ما هو موقف الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2022؟

منتخب الأرجنتين يحتل المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد 15 نقطة، فيما يتصدر منتخب البرازيل برصيد 21 نقطة.

وضمن منتخب البرازيل نظريًا تأهله إلى مونديال قطر، فيما يحتاج منتخب الأرجنتين إلى أربع نقاط من أجل ضمان مقعده في كأس العالم 2022.

وتتكون مجموعة تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 من عشر منتخبات، وتتأهل المنتخبات من الأول إلى الرابع مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض صاحب المركز الخامس الملحق العالمي.

اقرأ أيضًا