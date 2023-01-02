رسميًا | النصر يعلن موعد تقديم رونالدو في "مرسول بارك"

النصر يكشف بشكل رسمي عن موعد تقديم كريستيانو رونالدو لجماهير "العالمي".

Shahid

أعلن نادي النصر السعودي رسميًا عن موعد تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجماهير "العالمي" بعد التعاقد معه في صفقة انتقال حر.

النصر تعاقد مع رونالدو بعدما فسخ البرتغالي عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتراضي بين الطرفين في نوفمبر الماضي.

نادي النصر، وعبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن تقديم رونالدو سيتم يوم الثلاثاء في ملعب "مرسول بارك".

وجاء في التغريدة التي نشرها النصر: "الحدث المنتظر، حفل استقبال اللاعب الأعظم عالميًا، غدًا الثلاثاء".

وأضاف البيان: "جماهيــر النصر تستقبل لاعبها كريستيانو رونالدو في السابعة مساءً، في ساحة النصر، مرسول بارك".

صحيفة "الرياضية" السعودية أوضحت في وقتٍ سابق أن اللاعب سيصل الرياض عند الساعة الـ11 من مساء اليوم الإثنين، وسيخضع ظهر غدٍ للفحوصات الطبية المعتادة.

Shahid