حفل ضخم ونقل التدريبات .. تفاصيل استعدادات النصر لاستقبال رونالدو

النصر سيتبع طريقة ريال مدريد في تقديم نجمه الجديد

Shahid

يترقب الجمهور السعودي وخاصة النصراوي وصول النجم كريستيانو رونالدو إلى العاصمة الرياض لبدء مغامرته مع نادي النصر الذي وقع معه عقدًا يمتد حتى صيف 2025.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن اللاعب سيصل الرياض عند الساعة الـ11 من مساء اليوم الإثنين، وسيخضع ظهر غدٍ للفحوصات الطبية المعتادة.

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وأضافت أن صاحب الـ37 عامًا سيصل الرياض عبر طائرة خاصة من مدريد، وسيكون معه عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانونيين، وسيُحاط وصوله بتشديدات أمنية كبيرة لمنع استقباله في المطار من جانب الجماهير النصراوية، وسيمكث اللاعب في أحد أكبر فنادق الرياض حتى تجهيز مقره الدائم في العاصمة.

وأشارت الرياضية إلى أن الإدارة النصراوية حددت بشكل مبدئي يوم غدٍ الثلاثاء موعدًا لتقديم "الدون" من خلال حفل ضخم في مرسول بارك، على غرار تقديم ريال مدريد له عام 2009، ومن المتوقع أن يحضر الحفل عدد من الشخصيات النصراوية البارزة بجانب الإعلاميين واللاعبين، وسيتم طرح تذاكر الحفل خلال الساعات القادمة.

رونالدو سيُلقي كلمة قصيرة خلال الحفل الذي اتفق على ألا تطول مدته كثيرًا، ويدرس النصر حاليًا فكرة نقل تدريبات الفريق الأول إلى مرسول بارك ليُتاح لنحو 30 ألفًا من الجماهير حضورها ومتابعة النجم البرتغالي.

Shahid