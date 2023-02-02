رسميًا .. الاتحاد يفي بوعده مع عبد الرزاق حمد الله

المهاجم المغربي توج مؤخرًا بأول بطولة له مع الاتحاد، فاستحق المكافأة من أنمار الحائلي

منذ بداية الموسم الجاري وحتى ربما منذ نهاية الموسم الماضي، انطلقت الوعود من كل جانب سواء من أنمار الحائلي؛ رئيس نادي الاتحاد، أو نائبه أحمد عصام كعكي، بشأن المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

الوعود كانت تخرج باستمرار اللاعب في الفريق، رغم عدم بدء التفاوض معه، ورغم دخوله الفترة الحرة في يناير الماضي دون أي جديد، مما زاد قلق البعض حول احتمالية رحيله بنهاية الموسم.

لكن الليلة أعلن النادي الجداوي رسميًا تجديد عقد حمد الله لمدة موسمين، ليستمر في صفوف العميد حتى نهاية موسم 2024-2025، وأوضح المركز الإعلامي للاتحاد أن مراسم تجديد العقد تمت اليوم الخميس، بعدما أشاد الحائلي بموقف المغربي من ناحية تعاونه مع الإدارة وانسجامه مع زملائه في الفريق.

وسبق إعلان التجديد استفزاز من قبل حساب الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لنادي النصر على طريقة جماهيره.

يذكر أن حمد الله كان قد انضم للاتحاد في شتاء 2022 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ النصر لعقده، وحصد أول بطولة له مع النمور مؤخرًا، متوجًا بطلًا للسوبر السعودي بعد الفوز أمام النصر في نصف النهائي ثم التغلب على الفيحاء في النهائي.