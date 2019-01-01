رسميًا.. وست هام يحسم مصير أرناتوفيتش

النادي اللندني يجدد عقد نجمه النمساوي أرناتوفيتش

فيسبوك تويتر محمد عماد

حسم نادي وست هام يونايتد الجدل حول مستقبل لاعبه النمساوي ماركو أرناتوفيتش وجدد عقده مع الفريق، وذلك بعد أن ارتبط اسمه بالانتقال لأحد أندية الدوري الصيني طوال الأسابيع الماضية.

وقال أرناتوفيتش في بيان عبر الموقع الرسمي للفريق اللندني بعد التجديد له: "أنا سعيد بتجديدي للعقد، أود أن أقول للجماهير بأنني سعيد بالبقاء هنا واللعب بقميص وست هام مرة أخرى وأن أرى نفسي أحرز أهدافًا أكثر وأصنعها أيضًا، ولكن الأهم هو أن أوضح للجميع بأنني لم أرفض أبدًا اللعب أو التدرب".

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كما أضاف اللاعب النمساوي: "أنا سعيد بتطور النادي خطوة بخطوة كل أسبوع وكل شهر، هدفنا هو التقدم بالفريق لأفضل مركز ممكن في جدول ترتيب فرق البريميرليج وحصد ما يمكن من النقاط، الأمر لن يكون سهلًا ولكننا نمتلك لاعبين أصحاب جودة عالية بإمكانهم فعل ذلك، أحب وست هام".