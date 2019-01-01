هل تسببت زيادة الأمتعة في سقوط طائرة سالا؟.. هذا ما تبين من رسائله الأخيرة!

وكيل اللاعب الأرجنتيني يكشف عن رسائل إيمليانو سالا الأخيرة من الواتس آب

فيسبوك تويتر محمد عماد

كشف ويلي مكاي وكيل اللاعب إيمليانو سالا عن الرسائل الأخيرة التي أرسلها اللاعب الأرجنتيني لنجل الوكيل عبر برنامج المحادثات "واتس آب".

وكان سالا قد اختفت طائرته يوم الاثنين الماضي، وهو في طريقه من نانت لكارديف، بعد أن انضم لفريقه الويلزي الجديد.

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ولم يتم العثور على اللاعب حتى الآن، مما أدى إلى فرض احتمالية وفاته بعد مرور ستة أيام من اختفاء طائرته.

وكيل اللاعب قدم لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC” نسخة من آخر محادثات بين اللاعب ونجله جاك مكاي.

الجمعة 18 يناير

جاك مكاي: "والدي أخبرني بأنك عائد لوطنك غدًا، هو قادر على حجز طائرة لتقلك مباشرة إلى نانت والعودة بعد ذلك يوم الاثنين، هل هذا الوقت يناسبك؟ بإمكانك التدرب يوم الثلاثاء.

إيمليانو سالا: "هذا عظيم، لقد كنت أبحث عن طائرة متوجهة إلى نانت غدًا".

جاك مكاي: "لقد قال إنه بإمكانه حجز طائرة لك للتوجه إلى نانت مباشرة.

إيمليانو سالا: "كم ستكلف قيمتها؟".

جاك مكاي: "لا شيء، لقد قال إذا ساعدتني على إحراز الأهداف فلن تكلفك شيئًا".

إيمليانو سالا: "ها ها، بكل سرور، سنسجل المزيد من الأهداف، أريد الذهاب لنانت غدًا في الحادية عشرة صباحًا، على أن أعود لكارديف يوم الاثنين في التاسعة مساءً، هل هذا ممكن؟".

جاك مكاي: "حسنا، سأرسل لك عندما يتأكد الأمر".

الأحد 20 يناير

مكاي: "أهلا، هل من الممكن أن تعود لكارديف في الساعة السابعة من مساء الأثنين، لأن الطيار يرغب في العودة لمنزله في الشمال بعد أن يصل بك إلى كارديف.

سالا: "أهلا، السابعة والنصف ممكن؟"

مكاي: "حسنًا".

سالا: "هل من الممكن أن تسأله هل يمكنني حمل هذه الأمتعة على الطائرة؟"

مكاي: "نعم يمكنك".

سالا: "هل هذا طبيعي للطائرة؟".

مكاي: "نعم هناك مساحة على الطائرة لأمتعتك".

سالا: "نعم".

الاثنين 21 يناير

الساعة 4:16 مساءً- مكاي: "سأتصل بك خلال لحظات".

الساعة 4:23 مساءً – مكاي: "لقد قال إنها نفس الشركة".

الساعة 4:27 مساءً – سالا: "حسنًا، شكرًا".