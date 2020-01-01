رسميًا: ميسي الرياضي الأفضل في العالم

بالمناصفة مع لويس هاميلتون..

تُوِّج ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، بجائزة لوريس العالمية لأفضل رياضي في العالم مناصفة مع لويس هاميلتون، نجم سباقات الفورملا 1.

ولم يكن ميسي وهاميلتون وحدهما في خانة الترشحيات للفوز بهذه الجائزة، فقد شملت أيضًا رافايل نادال، أسطورة التنس، وتايجر وودز، أسطورة الجولف وغيرهما من أساطير الرياضة حول العالم.

في نهاية المطاف، كان لميسي وهاميلتون الجائزة بأغلبية التصويت، والذي يتم من خلال مجموعة من أساطير الرياضة التاريخين أعضاء لوريس أكاديمي.

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البرغوث لم يتمكن من الحضور إلى حفل الجائزة، ولكنه أرسل فيديو لهم وقال فيه:

"أعتذر أنني لم أتمكن من الحضور إلى هذا الحدث اليوم، كنت أرغب حقًا في التواجد لكن لسوء الحظ لم أستطع القيام بذلك."

"أود أن أشكر الأكاديمية على منحي هذا الشرف بالتتويج بهذه الجائزة، الحقيقة أنها جائزة خاصة بالنسبة لي، ويشرفني أن أكون أول من يفوز بها كرياضي من لعبة جماعية."

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يذكر أن أرسين فينجر، أسطورة التدريب في كرة القدم، كان هو من سلّم درع الجائزة إلى لويس هاميلتون في الحفل.

كما تجدر الإشارة إلى أن ميسي قد حقق الكرة الذهبية السادسة في تاريخه بالعالم الماضي بعد الأداء المذهل الذي ظهر به مع برشلونة، مما أهله للفوز بجائزة لوريس فيما بعد.