ديل بييرو: ميسي سيعتزل في برشلونة

ديل بييرو ينفي مسألة رحيل ميسي عن برشلونة

قال أسطورة يوفنتوس أليساندرو ديل بييرو إن الحديث عن انتقال ليونيل ميسي من برشلونة إلى فريق آخر لا يعد مقنعًا بالنسبة له.

وكانت المصادر قد تحدثت عن إمكانية رحيل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي بسبب الأزمات التي حدثت بينه وبين الإدارة مؤخرًا.

ولكن في ذلك السياق، رأى ديل بييرو أن مسألة اعتزال ميسي في برشلونة تعد هي الأقرب بالنسبة له وأنه لا يصدق رحيله قريبًا.

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وأضاف: "ميسي عبقري، إنه من السهل أن تمارس كرة القدم وأنت تمتلك لاعبًا مثله، لهذا السبب تم ترشيحه لجائزة لوريوس العالمية هذا العام"

وتابع: "لا أعتقد أنه يفكر في مغادرة النادي، لديه علاقة قوية مع النادي تمتد لسنوات طويلة، وكل شيء يوحي بأنه سيظل هناك حتى نهاية مسيرته"

وأردف: "مثل هذه القصص الخاصة بمسألة العقود تتكرر ولكنها تحل في النهاية، برشلونة يحتاج ميسي وهذا ما سيجعله ميلبون له طلباته"

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يذكر أن ليونيل ميسي ينتهي عقده مع برشلونة صيف عام 2021، ولكنه يمتلك بندًا يسمح له بالرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي في حال أراد.