أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن تتويج برونو فيرنانديِش، لاعب مانشستر يونايتد ، بجائزة اللاعب الأفضل بالبطولة خلال شهر نوفمبر المنقضي، وكذلك جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام بجائزة أفضل مدرب للشهر نفسه.

وكانت الرابطة قد رشحت بجوار فيرنانديش أسماء كل من بيير هويبيرج لاعب توتنهام، وجاك جريليتش لاعب أستون فيلا، إلى جانب الثلاثي بن تشيلويل، الظهير الأيسر لتشيلسي، ووورد براوس لاعب ساوثامبتون وأنجيلو أوجبونا قلب دفاع وست هام.

بنهاية المطاف، فيرنانديش حظيّ بالجائزة عن استحقاق بعد كل ما قدمه لمانشستر يونايتد في نوفمبر، إذ أحرز أربعة أهداف وصنع اثنين آخرين، مع كونه مصدر الخطورة الأكبر دومًا في كتيبة أولي جونار سولشاير.

هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فيها صاحب الـ26 عامًا جائزة لاعب الشهر، بل سبق وأن حققها مرتين من قبل منذ وصوله إلى المانيو في يناير الماضي آخرها في شهر يونيو.

Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November... ✨ @B_Fernandes8 ✨ #PLAwards pic.twitter.com/0JgM33blYu

التعليق الأول من الدولي البرتغالي على هذه الجائزة أتى بقوله "سأكون سعيدًا عندما أحقق الدوري الإنجليزي، الهدف من القدوم إلى هذا النادي الكبير في إنجلترا كان تحقيق اللقب، وأعتقد أن لدينا الفرصة لذلك".

ويحتل مانشستر يونايتد حاليًا المرتبة السادسة في الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، وبفارق 5 نقاط فقط عن صاحبي الصدارة ليفربول وتوتنهام.

آمال وأحلام فيرنانديش الكبيرة أوروبيًا كُسرت الأسبوع الماضي على يد لايبزيج، بعدما أُقصي مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لينتقل ويلعب في الدوري الأوروبي.

أما مورينيو، فقد تمكن من قيادة توتنهام لزعامة البريميرليج بالفوز في ثلاث مباريات منها القمة أمام مانشستر سيتي، والتعادل مع تشيلسي مع امتلاك فريقه لخط الهجوم الأقوى في البطولة حتى الآن.

A special award for a special manager 👏



Jose Mourinho is the @BarclaysFooty Manager of the Month for November 🏅 #PLAwards pic.twitter.com/hNal6wvnmn