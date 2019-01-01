رسمياً | لامبارد مدرباً لتشيلسي الموسم المقبل

الأسطورة يعود لناديه من جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن تشيلسي رسمياً تعيين فرانك لامبارد، أسطورة الفريق السابق، مدرباً بداية من الموسم المقبل بعد مفاوضات في الأسابيع الماضية.

وحًسمت المفاوضات بين الطرفين بعد الاجتماع المطول الذي عُقد في "ستامفورد بريدج" مساء الأربعاء وانتهى بالساعات الأولى من فجر الخميس.

وذكر تشيلسي في بيان رسمي أن لامبارد أمضى عقداً لثلاث سنوات مع النادي بعد مفاوضات مع ناديه القديم ديربي كاونتي.

وعلق لامبارد على تعيينه مع الموقع الرسمي قائلاً: "فخور بالعودة إلى تشيلسي كمدرب، الجميع يعرف مقدار حبي لهذا النادي والتاريخ المشترك".

وأضاف: "هدفي هو التحضير للموسم المقبل وتحقيق المزيد من النجاحات للنادي، لا يمكنني الصبر للانطلاق".

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أما مارينا جرانوفسكايا، مديرة النادي، فقالت: "يسعدنا عودة فرانك كمدرب، يمتلك معرفة وفهم كبير لطبيعة النادي، وأثبت أنه من أفضل المدربين الشباب".

وواصلت: "وبعد 13 عاماً معنا كهداف تاريخي ونجم الفريق أعتقد أن التوقيت الآن مثالي لعودته، وسنحاول مساندته بقدر المستطاع".

لامبارد كان قد قاد ديربي كاونتي الموسم الماضي لملحق الترقي للبريميرليج، ولكن خسر في المباراة النهائية أمام أستون فيلا.