لامبارد يقترب من الاتفاق مع تشيلسي بعد اجتماع ستامفورد بريدج

اقتربت عودة فرانك لامبارد إلى تشيلسي مجدداً بعد الاجتماع الذي دار للاتفاق على توليه تدريب الفريق الموسم المقبل.

وكان ديربي كاونتي أعطى لامبارد الحرية للتفاوض مع تشيلسي في الأيام الماضية، ومنحه إذناً للتغيب عن التدريبات لحسم المفاوضات.

وأوضحت "سكاي" أن لامبارد اجتمع مساء الأربعاء مع إدارة تشيلسي لقرابة ست ساعات لحسم تفاصيل عقده لتولي تدريب الفريق.

ونشرت الشبكة لقطات للامبارد وهو يغادر ملعب "ستامفورد بريدج" الذي شهد الاجتماع في قرابة الواحدة والنصف صباح الخميس.

