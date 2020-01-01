رسميًا.. سيبايوس باقٍ في آرسنال لعام آخر

خبر سعيد لجمهور الجانرز..

أعلن ريال مدريد بصورة رسمية عن التوصل لاتفاق مع آرسنال بشأن تمديد إعارة داني سيبايوس لمدة عام آخر وحتى صيف 2021.

وكان سيبايوس قد أُعير إلى آرسنال في صيف 2019، وتألق تحديدًا بعد تحسن علاقته مع مدربه ميكيل أرتيتا وقبل توقف الكرة بسبب كورونا.

وبعد التوقف واصل سيبايوس تألقه بصورة ملفتة وكان أحد أهم أسباب تحصل الجانرز على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، ليعود بعدها إلى الريال استعدادًا للموسم المقبل.

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إدارة آرسنال تمسكت باستمرار سيبايوس، في الوقت الذي قرر فيه زين الدين زيدان إعادته للملكي وتجربته في الفترة الإعدادية قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنه.

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في نهاية المطاف، قرر زيزو الموافقة على تجديد إعارة سيبايوس، واللاعب نفسه اختار الذهاب إلى ملعب الإمارات رغم وجود اهتمام من عدد من الأندية الأخرى على رأسها ريال بيتيس وميلان.

الهدف من الإعارة هو أن يشارك سيبايوس بصورة أساسية ويكسب الدقائق بدلًا من أن يكون حبيسًا لدكة البدلاء، وذلك في إطار حلمه الكبير بأن يشارك رفقة منتخب إسبانيا في اليورو والأولمبياد بالصيف المقبل.

يذكر أن سيبايوس بقميص آرسنال قد لعب 37 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين.