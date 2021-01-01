رسميًا .. ريال مدريد يعلن إصابة راموس بفيروس كورونا!

نادي ريال مدريد يعلن عن إصابة لاعبه سيرخيو راموس بفيروس كورونا قبل مواجهة ليفربول.

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض لاعبه سيرخيو راموس قائد الفريق للإصابة بفيروس كورونا، قبل ساعات من مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن تعرض اللاعب لفيروس كورونا تم الكشف عنه بعدما خضع لبعض الفحوصات.

وكتب النادي في بيانه: "ريال مدريد يعلن أن لاعبنا سيرخيو راموس قد ظهرت نتيجة فحصه الخاص بفيروس كورونا إيجابية".

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وكان ريال مدريد يعاني من غياب راموس بالفعل بسبب الإصابة، أي أنه لن يغيب عن لقاء ليفربول بسبب الفيروس.

وأعلن زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي قائمة فريقه الخاصة بلقاء ليفربول مساء الأمس، وهي القائمة التي شهدت غياب راموس وفاران وهازارد.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره ليفربول مساء الأربعاء على ملعب أنفيلد في إياب دور لـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز بلقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ويحتاج للفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف في لقاء الإياب للوصول لنصف النهائي.