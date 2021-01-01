رسميًا .. فلورنتينو بيريز رئيسًا لريال مدريد من جديد حتى 2025

ريال مدريد يعلن عن استمرار فلورنتينو بيريز رئيسًا في صفوفه حتى 2025.

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن استمرار فلورنتينيو بيريز رئيسًا في صفوفه حتى عام 2025 بعد انقضاء موعد الترشح للانتخابات.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي، وأعلن من خلاله عن أعضاء مجلس إدارة الملكي، ومساعدي فلورنتينو بيريز.

يأتي هذا بعد أن انقضى موعد التقديم الخاص بالانتخابات بانتهاء يوم الإثنين الموافق الـ 12 من شهر أبريل الجاري.

ماذا لو عاد زيدان إلى يوفنتوس؟ الإختبار الحقيقي للطرفين

وكان فلورنتينو بيريز هو الوحيد الذي تقدم بأوراق الترشح لرئاسة ريال مدريد من جديد، ولم يتقدم أي شخص آخر.

وأعلن إنريكي ريكلمي أحد المرشحين انسحابه من السابق قبل أيام بعدما أعلن النادي عن موعد الترشح وتقديم الأوراق.

وأعرب إنريكي عن إنزعاجه من تقديم الموعد لهذا الأسبوع، وأكد أن ذلك التصرف ضغط على المرشحين وجعل تقديم الأوراق شبه مستحيل.

جدير بالذكر أن بيريز يرأس ريال مدريد منذ عام 2009 وتلك هي الفترة الثانية له، حيث كان قد ترأس النادي بين 2000 و2006.