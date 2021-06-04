رسميًا.. ريال مدريد يستنجد بأوراقه القديمة لمعالجة كثرة الإصابات وهازارد!

خطورة مميزة..

أعلن ريال مدريد يوم الجمعة عن عودة أنطونيو بينتوس مجددًا إلى منصبه كمعد بدني، وذلك في سبيل محاربة كثرة الإصابات.

وكان بينتوس قد رحل بناء على رغبة المدرب السابق زين الدين زيدان، إلا أن كثرة الإصابات مؤخرًا في سانتياجو برنابيو دفعت إدارة فلورنتينو بيريز لاتخاذ خطوات جديدة لمواجهة الأزمة.

ووفقًا لما أعلنه النادي في بيانه الرسمي فإن بينتوس سوف يشغل رئاسة منطقة التعافي في ريال مدريد، بعيدًا عن الجهاز الفني لأنشيلوتي.

بينتوس عمل الموسم الماضي رفقة إنتر مع أنطونيو كونتي، ومعه تعرض لاعبو النيراتزوري لست إصابات فقط على مدار الموسم، مقابل 60 لريال مدريد!

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عودة بينتوس قد تكون نبأ سعيدًا لإيدين هازارد على وجه التحديد، فيتوقع أن يكون هو أفضل من يتعامل مع الوضع البدني الحساس للدولي البلجيكي.

وعلى مدار آخر موسمين تعرض صاحب الثلاثين عامًا لـ12 إصابة حالت دون مشاركته إلا في لقاءات معدودة مع ريال مدريد.

الجدير بالذكر أن المدرب البدني السابق لريال مدريد كان جريجوري دوبون وهو لا يقل كثيرًا عن بينتوس، حيث عمل في منتخب فرنسا وعدد كبير من الأندية الكبرى.