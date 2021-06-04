كاسيميرو يقود ثورة لاعبي البرازيل ضد كوبا أمريكا!

أوضاع غريبة في السيليساو

كشفت أنباء عن ثورة في صفوف المنتخب البرازيلي والسبب هو تنظيم البلاد لبطولة كوبا أمريكا بعد سحبها من الأرجنتين وكولومبيا بسبب الأوضاع الصحية وفيروس كورونا.

اتحاد أمريكا الجنوبية أولاً سحب التنظيم من كولومبيا بسبب عدم الاستقرار السياسي والصحي، ثم تبع ذلك الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا، وتم نقلها للبرازيل.

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المدير الفني للبرازيل تيتي كشف في المؤتمر الصحفي لمباراة الإكوادور بتصفيات المونديال أن مجموعة من لاعبيه غير راضين عن الأوضاع وسيتحدثون مع رئيس الاتحاد.

تيتي رفض كشف التفاصيل وقال إن الأمر كان واضحاً بين اللاعبين وموقفهم ثابت، ولكن التركيز حالياً على لقاء الإكوادور وبعدها سيتم فتح الموضوع من جديد.

تيتي أكد أن السبب في غياب كاسيميرو عن المؤتمر الصحفي هو هذا الأمر الذي رفض تسميته، مؤكداً أن رئيس الاتحاد البرازيلي هو من سيخاطب الجمهور ويوضح الحقائق.

صحيفة "ماركا" أكدت أن كاسيميرو يتزعم موقف اللاعبين بمعسكر المنتخب بخصوص رغبتهم في عدم لعب البطولة في البلاد بسبب الأوضاع الصحية المتدهورة.

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وتعاني البرازيل مع فيروس كورونا، في ظل تخطي الإصابات يومياً 10 آلاف إصابة، ووجود ضغط كبير على القطاع الصحي بالبلاد.

ويفترض أن تنطلق منافسات البطولة بعد التعديل في الثالث عشر من الشهر الجاري عندما تلعب البرازيل مع تشيلي.