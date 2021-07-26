رسميًا| توريس يعود إلى أتليتكو مدريد

الولد المدلل في أتليتكو مدريد يعود إلى ناديه من جديد.

لم يبتعد الإسباني فيرناندو توريس عن أتليتكو مدريد طويلًا؛ فها هو يعود إلى الروخي بلانكوس ولكن من بوابة آخرى.

كيف عاد توريس؟

أعلن أتليتكو مدريد عودة قائده الأسبق فيرناندو توريس، 37 سنة، إلى نادي العاصمة الإسبانية؛ لكن عودته لن تكون على أرض الملعب بل على الخطوط ليتولى تدريب فريق شباب الروخي بلانكوس.

واختبر النينو، كما تطلق عليه الجماهير، تجربة المدرب الموسم الماضي مع عدد من فرق شباب أتليتكو مدريد قبل حصوله على المنصب الجديد.

ليس غريبًا عن الديار

لا يبدو توريس غريبًا أبدًا عن أكاديميات أتليتكو مدريد فهو أحد خريجيها منذ بدأ في 1995 ولعب مع الفريق الأول وهو ما زال شابًا في 2001.

ولعب توريس بقميص الفريق الأول لأتليتكو على فترات 404 مباراة وفي المنتصف تنقل بين عدة أندية بينهم ليفربول وتشيلسي وميلان.

وأعلن توريس اعتزاله كرة القدم في 2019 بعد موسم قضاه في الدوري الياباني مع فريق ساجان توسو.

وتوج توريس بكأس العالم مع بلاده، كما كان صاحب هدف الفوز بلقب يورو 2008، وحضر أيضًا حفاظ بلاده على اللقب الأوروبي في 2012.

اقرأ أيضًا:

رئيس أتلتيكو مدريد يكشف مستجدات الصفقة التبادلية مع برشلونة

جماهير أتلتيكو مدريد تسامح جريزمان وتفتح باب العودة!

أتليتكو مدريد يضم رسميًا نجم الأرجنتين في كوبا أمريكا