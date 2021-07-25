جماهير أتلتيكو مدريد تسامح جريزمان وتفتح باب العودة!

جماهير الفريق العاصمي تسامح أنطوان جريزمان وتنتظر عودته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود قبول كبير بين جماهير فريق أتلتيكو مدريد لفكرة عودة أنطوان جريزمان لصفوفهم.

جاء هذا بحسب ما أظهر استطلاع للرأي نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" النتائج الخاصة به قبل قليل، وأكدت أن القطاع الأكبر من الجماهير لا يملك مشكلة في عودة اللاعب.

وكان جريزمان قد انتقل لصفوف برشلونة مقابل 120 مليون يورو، هي قيمة الشرط الجزائي في عقده رفقة أتلتيكو مدريد.

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وأظهر استطلاع الرأي موافقة حوالي 69% من إجمالي الجماهير على فكرة عودة اللاعب للنادي العاصمي في الموسم الجديد.

وكانت مفاوضات قد بدأت بين برشلونة وأتلتيكو مدريد للقيام بصفقة تبادلية ينتقل فيها جريزمان للفريق العاصمي مقابل انتقال ساؤول إلى برشلونة.

لكن المفاوضات توقفت في ظل إصرار برشلونة على الحصول على قيمة مالية إضافية في الصفقة، ورفض أتلتيكو مدريد القاطع.

جدير بالذكر أن جريزمان كان قد شارك في 99 مباراة رفقة برشلونة وسجل 35 هدفًا وصنع 17 في كل البطولات على مدار موسمين.