رسمياً - تشيك يعلن اعتزاله بنهاية الموسم

التشيكي المخضرم يكتب نهاية مسيرته مع كرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي

أعلن الحارس التشيكي بيتر تشيك، إعلان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي 2018/2019.

حارس أرسنال فقد مكانه الأساسي مع المدفعجية مؤخراً، فور قدوم الألماني بيرند لينو للنادي اللندني.

جوارديولا: أنا لست عادلًا للعديد من اللاعبين

وكتب الحارس المخضرم عبر حسابه على موقع "تويتر":"إنه الموسم رقم 20 لي كلاعب محترف منذ عقدي الأول".

وأضاف:"أراها اللحظة المناسبة لاعتزالي كرة القدم في نهاية الموسم بشكل نهائي بعد 15 عاماً بالدوري الإنجليزي".

وتابع:"بعدما فزت بكل شيء هنا أعتقد أنني حققت كل ما أردته، وسأواصل ذلك مع أرسنال هذا الموسم حتى نهاية رحلتي، قبل أن أفكر في خطوتي بعد الاعتزال".

وجاء صاحب الـ36 عاماً للبريميرليج قادماً من نادي ستاد رين الفرنسي في 2004 ليصبح من أبرز الحراس في انجلترا.

تشيلسي يُحدد سعر هازارد ويطلب رد ريال مدريد

وبعد مسيرة طويلة مع البلوز انضم تشيك لأرسنال في يوليو 2015، ليخوض رحلة أقل نجاحاً مع المدفعجية.

وحصد التشيكي المخضرم 4 بطولات دوري، و5 بطولات كأس الاتحاد مع تشيلسي بالإضافة للقب دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبي.

بينما فاز مع أرسنال بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2017، وبطولتي الدرع الخيرية عامي 2016 و2018.