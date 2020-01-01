رسميًا .. تأجيل كوبا أمريكا لصيف 2021

كوبا أمريكا تتبع بطولة يورو 2020 وتؤجل لصيف عام 2021.

قرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم عن تأجيل بطولة كوبا أمريكا التي كانت من المفترض أن تقام هذا الصيف بسبب تفشي فيروس كورونا.

جاء هذا بحسب ما أعلن الاتحاد في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني، حيث أكد أن البطولة ستقام بين 11 يونيو و11 يوليو من العام القادم.

قرار اتحاد أمريكا الجنوبية لم يصبح رسميًا بعد لكنه على وشك أن يحصل على الصيغة الرسمية خلال ساعات قليلة بسبب المرض الخطير.

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وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر اليوم أيضًا تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 لصيف عام 2021 لنفس السبب.

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ويجري الاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي اجتماعًا لتحديد مصير بقية البطولات هذا الموسم، من ضمنها الدوريات ودوري الأبطال وغيرها.

وكان فيروس كورونا قد تسبب في تعليق معظم دوريات كرة القدم حول العالم، وهو ما دفع الاتحادات القارية لتأجيل البطولات المجمعة الخاصة بهم.

جدير بالذكر أن كوبا أمريكا هذا الموسم كانت ستقام بالاشتراك بين كولومبيا والأرجنتين في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو.