رسميًا - برونو فيرنانديش لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي وسانتو المدرب

رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن فوز النجم البرتغالي برونو فيرنانديش بجائزة أفضل لاعب في شهر يونيو.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز النجم البرتغالي برونو فيرنانديش لاعب فريق مانشستر يونايتد على جائزة أفضل لاعب في شهر يونيو.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة، وأكدت من خلاله أن أداء اللاعب خلال الشهر الماضي هو ما منحه تلك الجائزة بعد منافسة حامية.

وكتبت الرابطة في البيان: "برونو فيرنانديش تم الإعلان عنه كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر يونيو الماضي، وللمرة الثانية على التوالي".

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وأضاف: "النجم البرتغالي أصبح سابع لاعب في التاريخ يحقق الجائزة لشهرين متتاليين، بعدما كان قد حصل على جائزة شهر فبراير الماضي".

وكان فيرنانديش قد سجل أربعة أهداف منهم ثنائية أمام برايتون وركلة جزاء أمام توتنهام وهدف آخر ضد إيفرتون في مارس الماضي تم احتسابه ضمن تلك الأهداف.

وكانت قائمة المرشحين للجائزة تضم كونور كودي لاعب وولفرهامبتون، وداني إنجز لاعب ساوثهامبتون، وأنطوني مارسيال نجم مانشستر يونايتد، آلان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل.

كما حصل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق وولفرهامبتون على جائزة مدرب الشهر، بعد المستويات التي قدمها فريقه.

جدير بالذكر أن محمد صلاح وجيمي فاردي وهاري كين وكريستيانو رونالدو ودينيس بيركامب وروبي فاولر كانوا قد حصلوا على الجائزة بشكل متتالي من قبل فيرنانديش.