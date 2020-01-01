بعد سلسلة الانتصارات .. سولشاير: مانشستر يونايتد سيعود للفوز بالدوري الإنجليزي

تعرف على تصريحات سولشاير وبوجبا عقب فوز مانشستر يونايتد على أستون فيلا

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، أنّ فريقه قادر على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي في الأعوام المقبلة بعد المستوى الذي ظهر به منذ استكمال المسابقة.

مانشستر يونايتد لم يخسر أي مباراة منذ استئناف الدوري الإنجليزي ولديه سلسلة لا هزيمة وصلت إلى 17 مباراة في جميع المسابقات بعد الفوز على أستون فيلا بثلاثية نظيفة.

كما أصبح الشياطين الحمر أول فريق في تاريخ البريميرليج يفوز في 4 مباريات على التوالي بفارق 3 أهداف أو أكثر.

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وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "أنا واثق من أنّ مانشستر يونايتد سوف يتجاوز العقبات لأجل العودة والفوز بالدوري الإنجليزي".

وتابع: "أعتقد أننا كنا نستطيع تسجيل أكثر من ذلك أمام أستون فيلا، كما أنني سعيد بعدم استقبال أي هدف في المباراة، وأتمنى ألا نحتاج أن يكون فارق الأهداف عامل حسم في ترتيب جدول الدوري خاصة وأننا كنا نستطيع تسجيل أكثر من 10 أهداف في المباريات الماضية".

وحول ركلة الجزاء المشكوك في صحتها، واصل سولشاير: "أعتقد أن برونو فيرنانديش حاول المراوغة على طريقة زين الدين زيدان لكن المدافع أصاب قدمه. لا يوجد شك في صحة اللعبة".

أما بالنسبة لبول بوجبا، فقال في تصريح عقب المباراة: "نحن سعداء بالشكل الذي ظهرنا به في المباراة، ولقد تحدثنا كثيرًا في التدريبات حول أهمية القتال لأجل وضع مانشستر يونايتد في المكانة التي يستحقها".

واختتم: "نحن لن نحقق لقب الدوري الإنجليزي ولكن هدفنا أن نفوز به في المستقبل القريب، كما أننا حتى الآن لم نفز بأي بطولة في الموسم الحالي لكن الهدف يبقى القتال لآخر نفس".

جدير بالذكر أنّ بوجبا سجل أول أهدافه منذ أبريل 2019 والذي جاء في "أولد ترافورد" أمام وست هام يونايتد.