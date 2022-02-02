رسميًا.. برشلونة يعلن ضم أوباميانج بعد يومين من نهاية الميركاتو الشتوي!

أعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج قادمًا من نادي آرسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وجاء الإعلان عن ضم برشلونة لأوباميانج بعد يومين من انتهاء الميركاتو الشتوي، ويوم من إعلان آرسنال عن فسخ تعاقده مع اللاعب بالتراضي.

وكان المهاجم الجابوني خرج من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا بسبب المشاكل الانضباطية، والتي أدت إلى سحب شارة القيادة منه تمهيدًا لرحيله في النهاية.

ونشر برشلونة "فيديو" خلال موقعه الرسمي على تويتر يظهر فيه اللاعب في مقر تدريبات الفريق مرتديًا زي البلوجرانا.

وكتب النادي: "وقتك قد حضر. مرحبًا بك يا أوباميانج".

ويعتبر أوباميانج هو الصفقة الرابعة لبرشلونة في الميركاتو الشتوي، حيث جلب النادي كذلك أداما تراوري، فيران توريس وداني ألفيش لدعم تشكيل المدرب تشافي هيرنانديز.

يذكر أن أوباميانج البالغ من العمر 32 سنة، انضم إلى آرسنال في 2018 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 63.75 مليون يورو، وسجل 92 هدفًا في 163 مباراة مع قميص المدفعجية.

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