تشيلسي يخطط لخطف خليفة راموس في ريال مدريد

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، تركيز مجهوداته على ضم إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

تشيلسي أصبح على أعتاب خسارة مجهودات الثنائي أندرياس كريستنسن وأنطونيو روديجر، بعد انتهاء عقودهما بنهاية الموسم الجاري.

وهو ما دفع المدرب توماس توخيل، إلى البحث عن بدائل أخرى، ليقع اختياره على ميليتاو خليفة سيرخيو راموس في ريال.

كيف يخطط تشيلسي لضم ميليتاو؟

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن تشيلسي أراد التعاقد مع ميليتاو قبل انتقاله إلى ريال في 2019 من بورتو البرتغالي.

وبعد المستويات المبهرة للمدافع البرازيلي مع ريال، فور حصوله على فرصته الكاملة بعد رحيل راموس، قرر البلوز العودة له من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميليتاو أصبح على رأس الطلبات التي قدمها توخيل لإدارة تشيلسي لتقوية خط دفاع فريقه.

ويأتي ذلك بسبب القلة المتوقعة في الخيارات الموسم القادم، والرحيل المتوقع لكريستنسن وروديجر، مع تقدم تياجو سيلفا في السن.

ما هو موقف ريال مدريد؟

أكدت الصحيفة الإسبانية، أن الميزة الوحيدة لتشيلسي التي قد تجعله قادرًا على إقناع ميليتاو، هي راتبه المنخفض مع ريال، حيث يحصل على 3 مليون يورو فقط سنويًا.

ومع ذلك أوضحت أن ريال يمكنه تحسين وضع اللاعب المادي بسهولة، خاصة وأن عقده الحالي ينتهي في 2025.

ومن المقرر أن يستسفر تشيلسي قريبًا عن إمكانية بيع ميليتاو، لكن لا يبدو أن ريال ستكون له نية في البيع، كما أن الدولي البرازيلي يشعر بالسعادة في النادي بعد حصوله على الفرصة الكاملة واستغلالها على أكمل وجه.

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