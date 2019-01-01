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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

سواريز: كل لاعب يتمنى التدرب تحت قيادة كلوب

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تعرف على تصريحات لويس سواريز لاعب برشلونة بشأن ليفربول وكلوب وديمبلي
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

تحدث لويس سواريز، مهاجم برشلونة، عن فترته في ليفربول ورأيه في مدرب الريدز يورجن كلوب وتطور مستوى عثمان ديمبيلي في النادي الكتالوني.

سواريز لعب لصالح ليفربول قبل أن ينضم إلى صفوف برشلونة في 2014.

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وقال الأورجوائي في تصريحات صحفية: "أي لاعب يتواجد في ليفربول لا يمكن أن ينسى فترته هناك، لقد كانت أيامًا رائعة وسعيد لما يقدمه الفريق في الوقت الراهن".

وتابع: "بالطبع أتمنى الاستمرارية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة والتتويج بالألقاب".

لويزيتو أكد أنّه يستمتع بالأسلوب الذي يقدمه كلوب مع ليفربول مشيرًا إلى أنّ أي لاعب يطمح للعمل مع المدرب الألماني.

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وواصل: "ديمبيلي لاعب صغير السن وبدأ بالفعل في تقديم الإضافة وله مستقبل باهر مع برشلونة دون شك".

واختتم: "حينما كانت صغيرًا كان يورجن كلينسمان هو أفضل لاعب ألماني بالنسبة لي، لقد كان ماكينة أهداف".

سواريز سجل 15 هدفًا خلال الموسم الجاري بالدوري الإسباني رفقة برشلونة.

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