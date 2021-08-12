رسميًا.. برشلونة يرد على إقرار اتفاق رابطة الليجا وCVC

برشلونة أصدر بيانًا رسميًا للرد على اتفاق رابطة الدوري الإسباني وصندوق CVC الاستثماري.

وعقدت رابطة الليجا اجتماعًا الخميس مع ممثلي أندية الدرجتين الأولى والثانية الإسبانية، تم خلاله إقرار الاتفاقية التي تقضي بحصول الأندية على 2.1 مليار يورو مقابل 10% من أرباح جميع أنشطة رابطة الدوري الإسباني.

عرض الصندوق الاستثماري انخفض من 2.7 مليار يورو إلى 2.1 بعد رفض ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك بيلباو ونادٍ آخر لم يتم الكشف عنه للعرض.

ماذا جاء في بيان برشلونة للرد على إقرار اتفاقية CVC؟

بيان برشلونة الذي أصدره النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت كشف السبب وراء رفض النادي الكتالوني لتلك الاتفاقية.

وجاء في بيان النادي الكتالوني: "شارك نادي برشلونة اليوم في جمعية دوري المحترفين لكرة القدم، حيث تم الكشف عن اتفاق الهيئة مع صندوق CVC، وهو صندوق استثماري يدخل كشريك للدوري الإسباني، وتم طرح الاتفاق اليوم للتصويت".

وأضاف: "اتخذ برشلونة، الذي يمثله المدير الرياضي ماتيو أليماني، موقفًا ضد الاتفاقية، التي تضمنت في اللحظة الأخيرة بندًا ينص على أن الأندية التي صوتت ضدها ستحتفظ بحقوقها التلفزيونية كاملة، ولن يكونوا ملزمين بتلقي مبالغ مالية من شأنها أن تؤثر على الخمسين عامًا المقبلة من عمر النادي".

واختتم البيان: "يجب أن نتذكر أن برشلونة وريال مدريد وأتلتيك بيلباو، ثلاثة أندية من الدرجة الأولى، لم توقع على الاتفاقية، حيث تدافع عن نموذجها في الملكية النقابية والتجميعية، مع مجلس إدارة منتخب من قبل الأعضاء لفترة محدودة، الأسباب التي تعزز الإزعاج من قبول مثل تلك الرهون الموروثة، مثل نقل جزء من الحقوق التلفزيونية، لنصف القرن القادم وأكثر، مع الأخذ في الاعتبار أيضًا التحول والتطور المستمر في كرة القدم".

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ℹ FC Barcelona participated today in the Assembly of the Spanish Professional Football League (LFP) and voted against the agreement with CVC Central Partners.



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