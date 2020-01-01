رسميًا.. برشلونة يتفق "مبدئيًا" مع اللاعبين على تخفيض الرواتب

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أصدر برشلونة بيانًا رسميًا أعلن فيه عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع اللاعبين لتخفيض رواتبهم في الفترة المقبلة.

برشلونة يُعاني أزمة اقتصادية ضخمة منذ تفشي فيروس كورونا، وتشير الأرقام المبدئية إلى خسائر بنحو 120 إلى 140 مليون يورو في الأشهر الماضية.

كما أن سقف رواتب وصل إلى ذروته، الأمر الذي نتج عنه العجز عن إبرام صفقات جديدة في الصيف الماضي وكذلك التخلي عن بعض اللاعبين بصورة شبه مجانية فقط للتخلص من أعباء الراتب.

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وبحسب بيان برشلونة فإن الاتفاق بين الإدارة واللاعبين كان على تأجيل 50 مليون يورو متغييرات من الأجر الثابت البالغ 122 مليون يورو، على أن يتم دفعهم خلال ثلاث سنوات.

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وتابع البيان "الاتفاقية إذا تم التصديق عليها ستكون علامة بارزة ذات أهمية كبيرة لإعادة توجيه الوضع الاقتصادي الحالي".

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المفترض أن يتم توقيع الاتفاقية بصورة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد أكد البيان أن الاتفاق تم بين الجميع بصورة مبدئية.

الجدير بالذكر أن برشلونة يسعى للتعاقد مع مدافع خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى جانب رغبة المدرب رونالد كومان الكبيرة في ضم ممفيس ديباي، هذه الآمال قد تكلل بالنجاح بعد تخفيض الرواتب.