وكيله: لازارو لن يرحل عن إنتر إلى نيوكاسل

هل تكون البوندسليجا وجهته المقبلة؟

كشف ماكس هاجماير، وكيل أعمال فالنتينو لازارو، لاعب إنتر ميلان، أن موكله لن يرحل على النيراتزوري ويتوجه إلى نيوكاسل يونايتد.

الأكيد أن لازارو يعيش أيامه الأخيرة في إنتر بعدما فشل في كسب ثقة أنطونيو كونتي، ويسعى النادي الإيطالي للتخلص منه قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

برز اسم نيوكاسل كأكثر الأندية اهتمامًا بضمه، وهو ما لم ينفه وكيله، ولكنه شدد على أن الاتفاق بين الطرفين لم يتم وأن هناك خيارات أخرى متاحة أمام لازارو.

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هاجماير في تصريحات للصحافة قال "لقد كنت في نيوكاسل وأجرينا محادثات ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد.".

وأتم "بالنسبة للمستقبل، سنرى ما سيحدث خلال الأيام القليلة المقبلة، نيوكاسل ليس النادي الوحيد المهتم به، لدينا خيارات أخرى متاحة.".

الدولي النمساوي انضم إلى السان سيرو في الصيف المنقضي بعدما تألق مع هيرتا برلين في صفقة بلغت قيمتها 22.5 مليون يورو.

حاليًا يُعد لايبزيج على لائحة المهتمين بخدماته أيضًا، وفي حال أن تمت الصفقة فستكون على سبيل الإعارة مع خيار شراء إلزامي في الصيف بـ22 مليون يورو.