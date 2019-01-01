رسمياً | برشلونة يعلن انتقال ألينيا إلى ريال بيتيس

الشاب يغادر البلوجرانا

أعلن برشلونة إتمام انتقال متوسط ميدانه الشاب كارلس ألينيا رسمياً إلى صفوف ريال بيتيس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وعانى ألينيا من عدم المشاركة بشكل أساسي الموسم الجاري مع البلوجرانا، إذ لعب فقط خمس مباريات بكل المسابقات.

وذكر النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي أن ألينيا انتقل معاراً حتى نهاية الموسم ليلعب مع بيتيس، مؤكداً أن النادي الأندلسي سيتحمل عملية تسجيله.

وأضاف البيان أن الاتفاق بين الناديين ينص على إعارة فقط، وعدم وجود بند بأحقية الشراء إذا أراد بيتيس بحلول يونيو المقبل.

وأوضحت تقارير أن اللاعب الشاب فضل الانتقال لصفوف بيتيس عن العروض الخارجية بسبب حمل صديقته، وانتظارهما مولوداً في الأشهر المقبلة.

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ويلعب ألينيا مع برشلونة منذ سن الثامنة، وتدرج في مختلف الفئات العمرية حتى شارك مع الفريق الأول أمام هركليس في كأس الملك عام 2017.

ولعب الشاب 39 مباراة مع برشلونة بكل المسابقات منذ ظهوره الأول، وهز الشباك ثلاث مرات.