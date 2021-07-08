رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن ضم سيرخيو راموس

صفقة كبيرة..

أعلن باريس سان جيرمان بصورة رسمية الحصول على توقيع سيرخيو راموس لمدة عامين، في صفقة انتقال حر.

وكان الدولي الإسباني قد انتهى تعاقده مع ريال مدريد بانقضاء شهر يونيو الماضي، ليصبح حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا.

وعلى الرغم من محاولات راموس البقاء مع ريال مدريد، إلا أن عدم الاتفاق بينه وبين إدارة فلورنتينو بيريز حال أمام اعتزاله داخل سانتياجو برنابيو.

باريس سان جيرمان نشر تغريدة عبر تويتر أعلن خلالها عن ضم صاحب الـ35 عامًا ليدعم دفاعات كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو لمدة عامين.

ومن المقرر أن يتقاضى راموس وفقًا لما أوردته التقارير الصحفية 10.5 مليون يورو سنويًا.

إدارة ناصر الخليفي منحت راموس ما يريده بعقد يمتد لمدة عامين، بعد أن كان الخلاف الرئيسي بينه وبين الريال إصرار الميرينجي على عقد لعام وحيد فقط.

وضم باريس راموس من أجل نقل خبراته الكبرى في ملاعب كرة القدم إلى ملعب حديقة الأمراء، وبالتبعية مساعدة النادي على تحقيق حلمه الأكبر بالتتويج بدوري أبطال أوروبا.

الجدير بالذكر أن راموس حقق لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات سابقة مع ريال مدريد، مع تحقيقه لكأس الأمم الأوروبية مرتين وكأس العالم مرة مع منتخب إسبانيا.