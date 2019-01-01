رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل بوفون

باريس سان جيرمان يعلن رحيل حارس يوفنتوس السابق جيانلويجي بوفون

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن نادي باريس سان جيرمان رسميًا رحيل حارسه الإيطالي جيانلويجي بوفون بعد موسم واحد قضاه في نادي العاصمة الفرنسية.

وكان جيانلويجي بوفون قد انضم إلى باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

وانتقل بوفون إلى نادي العاصمة الفرنسية بعقد يمتد لعام واحد قابل للتجديد، وبنهاية الموسم الحالي انتهى عقد بوفون.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ يونيو ٢٠١٩

وبعد موسم لم يرتقِ لمستوى التوقعات بالنسبة لجماهير باريس سان جيرمان وإدارته ولا حتى بوفون نفسه، قرر الطرفان النهاية سريعًا.

وبذلك سيكون بوفون متاحًا للانضمام إلى أي فريق يريده خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية مجانًا في صفقة انتقال حر.

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يذكر أن جيانلويجي بوفون كان قد أخطأ في مباراة خروج باريس سان جيرمان من دوري أبطال اوروبا أمام مانشستر يونايتد من دور الستة عشر للبطولة.