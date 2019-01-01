نائب رئيس الاتحاد البرازيل - اتهامات نيمار قد تحرمه من كوبا أمريكا

هل يغيب نيمار عن كوبا أمريكا؟

يواجه نيمار تهديدًا بالغياب عن بطولة كوبا أمريكا المقامة في البرازيل بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي على أحد الفتياب بحسب ما يراه نائب رئيس الاتحاد البرازيلي فرانشيسكو نوفيتليتو.

شرطة ساو باولو كشفت أكدت وجود شكوى مقدمة ضد نيمار من جانب امرأة برزايلية تتدعي مقابلته في باريس، وتم فتح تحقيق في 31 مايو الماضي.

وقال نوفيتليتو في تصريحات لـ SBT مساء أمس، الثلاثاء: "لو أنني أستطيع المقامرة، فإنني أراهن أن نيمار لن يأتي وسوف يطلب المغادرة".

وأوضح: :"نيمار لا يمتلك القوة النفسية التي تجعله قادرًا على مواجهة ضغوط كوبا أمريكا وكذلك أسئلة الصحفيين".

نعم.. لاعبو المنتخب البرازيلي ذهبوا إلى تدريباتهم بالهيلوكوبتر! 😂🚁 pic.twitter.com/rJ63sNI03j — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

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وتابع: "نحن نتابع المسألة عن قرب ولدينا ثقة كبيرة في نيمار ونعرفه جيدًا على الصعيد الرياضي والإنساني"

وكان تيتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قد رفض التعليق على الاتهامات ضد نيمار رافضًا انتقاد اللاعب أو الحكم عليه.

جدير بالذكر أنّ البرازيل تفتح كوبا أمريكا يوم 14 يونيو المقبل بمواجهة بوليفيا قبل مباراتي فنزويلا وبيرو.