رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع فلورينزي

بداية جيدة..

أبرم باريس سان جيرمان أول صفقاته الصيفية، وتعاقد بصورة رسمية مع أليساندرو فلورينزي لاعب روما على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع خيار الشراء في صيف 2021.

وقضى فلورينزي نصف الموسم الماضي معارًا أيضًا ولكن إلى فالنسيا، والآن ينتقل إلى بي آس جي لدعم الجبهة اليُمنى ومنتصف الملعب بناء على رغبة المدرب توماس توخيل.

الحساب الرسمي للنادي الفرنسي نشر تغريدة أعلن فيها الخبر، وأعلن كذلك أن الدولي الإيطالي سيرتدي القميص رقم 24 خلال إعارته بملعب حديقة الأمراء.

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وفي أول تعليق رسمي له، عبّر فلورينزي عن سعادته بالانتقال إلى باريس بقوله "أنا فخور وسعيد لأكون لاعبًا في باريس سان جيرمان".

كما أضاف "هذا النادي هو أحد أكبر وأبرز الأندية في أوروبا وتأكد ذلك من خلال وصافة دوري الأبطال الشهر الماضي".

وتابع "أنا أريد أن أمنح الفريق والجماهير كل ما لديّ، أمامنا العديد من التحديات هذا الموسم، إنه لمن دواعي سروري العمل مع لاعبين هم من الأفضل في العالم".

بشكلٍ عام، بدت أزمة واضحة في كتيبة توخيل بمركز الظهير الأيمن بوجود تيلو كيرر فقط، لذلك فيفترض أن يكون فلورينزي تدعيمًا مثاليًا لهذه الثغرة.

يذكر أن باريس قد بدأ موسمه بهزيمة مفاجئة من لينس بهدف نظيف في الدوري الفرنسي مساء الخميس، في مباراة غاب عنها أغلب نجوم وصيف أوروبا بين الإصابات العضلية والإصابات بفيروس كورونا.

كما تجدر الإشارة إلى أن فلورينزي البالغ من العمر 29 عامًا قد خاض 280 مباراة بقميص روما على مختلف الأصعدة سجل فيها 28 هدفًا وصنع 32 آخرين، مع مشاركته في 33 مباراة بدوري أبطال أوروبا وخوضه لـ36 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.