بغياب نيمار ومبابي .. سقوط باريس سان جيرمان أمام لينس في الدوري الفرنسي

نتيجة غير متوقعة..

تلقى باريس سان جيرمان هزيمة مفاجئة من مضيفه لينس بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس على ملعب بولار دولولي ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

هذه هي المباراة الأولى التي يخوضها بي آس جي على صعيد الدوري منذ أزمة كورونا وإلغاء النسخة الماضية في مارس الماضي، تخللها فقط مشاركتان محليتان أمام سانت إتيان وليون في نهائي الكأسين الفرنسيين في يوليو.

كما أنها المباراة الأولى لكتيبة توماس توخيل بعد الخسارة في نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ بهدف وحيد، وقد بدا الإجهاد واضحًا على باريس.

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البي آس جي تأثر بغياب نجميه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي لإصابتهما بفيروس كورونا، كما غاب بعض النجوم الآخرين وعلى رأسهم كيلور نافاس للإصابة وشارك الحارس الثالث مارسين بولكا وكان من أسباب الهزيمة.

تقريبًا خاض باريس المباراة بالبدلاء بصورة كبيرة، ما أهل لينس الذي يخوض أولى مبارياته في الليج آ بعد صعوده من الدرجة، لاقتناص الثلاث نقاط بهدف إجناتيوس جاناجو في الدقيقة 57.

هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها باريس في أول مبارياته بالدوري منذ 2011، كما أنها المرة الأولى التي يخسر فيها من لينس منذ 2004.

وشهدت المباراة حضور جماهيري ولكن بنسبة ضئيلة من سعة الملعب ووفق إجراءات احترازية صارمة في إطار سياسة الحكومة الفرنسية لإعادة الجماهير للمدرجات بعد كورونا.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد لينس ليصبح ثلاث نقاط بعد هزيمته في الجولة الأولى من نيس بهدفين لهدف، بينما يبقى باريس بدون رصيد من النقاط وله مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام ميتز.