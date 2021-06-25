رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن تجديد عقد مبابي “الصغير”

هل هي دلالة على بقاء الأخ الأكبر؟

جدد باريس سان جيرمان عقد الشقيق الأصغر للنجم كيليان مبابي، إيثان، لمدة ثلاثة أعوام، ليبقى في ملعب حديقة الأمراء حتى صيف 2024.

إيثان مبابي هو أحد أعضاء فريق باريس سان جيرمان تحت 12 عامًا، وحصوله على العقد الجديد أتى لضمان استمراريته لأطول مدة في العاصمة الفرنسية.

العقد "الطموح" كما أعلن باريس تحصل عليه لاعب آخر في سن صغيرة وهو سيني مايولي، والثنائي مبابي ومايولي من مواليد عام 2006.

🆕✍️ Nos Titis Senny Mayulu et Ethan Mbappé signent un contrat aspirant avec le @PSG_inside 👏 pic.twitter.com/LboF0qVPHB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 25, 2021

وقد تفهم هذه الخطوة من قبل إدارة باريس سان جيرمان على أنها محاولة لإقناع مبابي الكبير بالاستمرار، من خلال ضمان مسيرة كروية مميزة لشقيقه الأصغر.

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وينتهي عقد كيليان مع النادي الباريسي في صيف 2022، ولا يزال أمر التجديد هو الشغل الشاغل لإدارة ناصر الخليفي وسط اهتمام ضخم من ريال مدريد بالحصول على خدمات الدولي الفرنسي.

مبابي الأكبر يتواجد حاليًا رفقة منتخب فرنسا المشارك في بطولة يورو 2020 ويستعد لمواجهة سويسرا في دور الـ16.

الجدير بالذكر أن ناصر الخليفي أكد في تصريحات سابقة استمرار مبابي في كل الأحوال مع بي آس جي، مشيرًا إلى أن ناديه سيمنح اللاعب كل ما يحتاجه من مشروع رياضي وأموال.