رسميًا | باريس سان جيرمان يهزم تشيلسي ويضم باريديس

النادي الفرنسي نجح أخيرًا في ضم لاعب وسط يُعوض أدريان رابيو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا ضم لياندرو باريديس لاعب وسط زينيت سان بطرسبرج، ليعوض بذلك لاعبه أدريان رابيو المجمد عن اللعب حتى رحيله الصيف القادم بنهاية عقده مع الفريق.

وارتبط النادي الفرنسي بالعديد من الأسماء خلال الفترة الماضية لتعويض رابيو، منها آلان نجم نابولي وجوليان فيجل لاعب بوروسيا دورتموند، لكن باريديس كان الاسم الذي نجح الباريسيون في ضمه في النهاية بعد صراع شرس مع تشيلسي الذي أبدى كذلك اهتمامًا جديًا بضم اللاعب.

ووقع اللاعب صاحب الـ24 عامًا عقدًا يمتد حتى عام 2023 مع باريس سان جيرمان، وقد كلفت الصفقة ما يقرب من 45 مليون يورو، وتحدث اللاعب للموقع الرسمي للنادي مبديًا سعادته البالغة بتلك الخطوة.

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ومضيفًا "أنا فخور جدًا بالانضمام لباريس سان جيرمان. بعد اللعب في إيطاليا وروسيا، لدي فرصة رائعة الآن ليس فقط لأكتشف بطولة جديدة بل لأرتدي قميص أحد أعرق الأندية في العالم. أود شكر المالك والمدرب على تلك الثقة".

"سأبذل قصارى جهدي لمنح الفريق ما يتوقعوه معي ولمساعدة هذا الفريق الطموح على تحقيق أهدافه، أتطلع قدمًا لتجربة الأجواء في ملعب حديقة الأمراء".

من جانبه، قال الرئيس ناصر الخليفي "نحن سعداء جدًا اليوم بالترحيب بلياندرو باريديس في عائلة باريس سان جيرمان. سيُضيف الكثير لخط وسطنا وأنا على ثقة من انسجامه السريع مع فريقنا المنظم والطموح. وصول لياندرو سيُحافظ على الزخم، سواء على الملعب أو بين الجماهير، قبل المواعيد الكبرى القادمة. أمامنا الكثير من الأوقات المثيرة".