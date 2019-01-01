راكيتيتش يكشف عن موقفه من البقاء في برشلونة

اللاعب الكرواتي ارتبط بالرحيل لتشيلسي الإنجليزي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى إيفان راكيتيتش رغبته تجديد عقده والبقاء طويلًا مع برشلونة، ليضع بذلك حدًا للإشاعات التي تطال مستقبله وتربطه بالرحيل عن صفوف الفريق.

صاحب الـ30 عامًا من المتوقع أن يُواجه صعوبة بالغة في الاحتفاظ بمكانه في التشكيل الأساسي للبارسا الموسم القادم، خاصة مع انضمام فرينكي دي يونج للفريق قادمًا من أياكس أمستردام مقابل 75 مليون يورو بجانب 11 مليون أخرى كحوافز.

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لكن يبدو أن هذا لا يمنعه من البقاء في كامب نو، إذ قال "أنا سعيد جدًا هنا والجميع يعلم هذا وأهمهم الرئيس، ولا داعي لقول المزيد".

وحول تأثير انضمام اللاعب الهولندي على مستقبله، قال النجم الكرواتي "هذا السؤال يجب أن يُوجه للمدرب أو الرئيس، من يعرفني يُدرك أنني لا أريد سوى اللعب، وسأواجه كل التحديات بهدوء ورغبة أكبر".

أضاف "أنا في عامي الـ30 الآن وفي أفضل لحظات مسيرتي الكروية، أريد الاستمتاع بلعب كرة القدم وبالتواجد في البارسا. أريد التواجد هنا، ولو أمكن تجديد العقد للبقاء هنا لسنوات عديدة. لكن أولًا، لعب موسم رائع والفوز بالعديد من الألقاب".