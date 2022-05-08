رسميًا | الهلال يستأنف ضد قرارات "قضية كنو" ويصفها بالمجحفة

أعلن الهلال رسميًا تقدمه باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي السعودي ضد قرارات غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم الخاصة بقضية لاعب الوسط محمد كنو المتنازع عليه مع النصر.

قضية كنو انفجرت في يناير الماضي بعدما أعلن الهلال تجديد عقده لـ3 مواسم قادمة، وبعدها أصدر النصر بيانًا يُعلن به توقيع اللاعب له، وقد تقدمت الأطراف جميعًا بشكوى لاتحاد الكرة السعودي بلجانه المختلفة والذي أصدر قبل عدة أيام قراراته الخاصة بالقضية.

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فض المنازعات ألزمت كنو والهلال بالتضامن بدفع تعويض للنصر قيمته 27 مليون ريال سعودي كما أوقفت اللاعب لمدة 4 أشهر وقد غاب بالفعل عن مباراتي الفريق الأخيرتين في الدوري السعودي، وأوقفت كذلك النادي عن قيد اللاعبين الجدد لفترتي انتقال.

الهلال وخلال بيان رسمي وصف تلك القرارات بالمجحفة وهاجم بقوة توقيت صدورها، مشيرًا إلى أن اختيار إجازة عيد الفطر لإعلان فض المنازعات للعقوبات حرم النادي واللاعب من اتخاذ التدابير اللازمة وكذلك أخرهم عن تقديم الاستئناف لمركز التحكيم الرياضي.

وشدد الهلال على أن قرارات غرفة فض المنازعات جانبها الصواب في نقاط عديدة سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف، وضرب النادي مثلًا في بيانه بتجاهل المسؤولين في "المنازعات" لأهم مبادئ القضاء وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، موضحًا أنه لم يُطلب من النصر إثبات تهمة التحريض على الهلال.

📄 في أول أيام العمل الرسمي لـ"مركز التحكيم الرياضي السعودي"#الهلال يستأنف قرار "المنازعات" pic.twitter.com/lbv6l1Fkhj — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) May 8, 2022

وأشار الهلال إلى أن قرار منعه من القيد وإيقاف كنو ليس له أي سند قانوني لعدم دخول اللاعب الفترة المحمية نظرًا لأنها تبدأ بعد تاريخ سريان العقد، مشيرًا إلى أنها في العقد المتنازع عليه تبدأ في الأول من يوليو 2022 وليس قبل ذلك.

وأتم النادي الأزرق بالتأكيد على ثقته في أن ينقض مركز التحكيم الرياضي القرار "المستغرب" من فض المنازعات، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة لن يتوانى أبدًا عن الحفاظ على حقوق النادي.