رسميًا.. الكشف عن رقم رونالدو مع مانشستر يونايتد

خيار متوقع..

سيعود كريستيانو رونالدو أدراجه، وسيرتدي القميص رقم 7 التاريخي له مع مانشستر يونايتد في رحلته الثانية بملعب أولد ترافورد في الموسم الجديد.

وكان رونالدو قد انضم إلى المانيو في آخر أسابيع سوق الانتقالات قادمًا من يوفنتوس نظير 23 مليون يورو، وكان الغموض يحدو الرقم الذي سيرتديه.

إدينسون كافاني هو حامل الرقم 7 التاريخي في مانشستر يونايتد منذ العام الماضي، لكن بوصول الدون ستتغير الأمور على الفور.

كيف أعلن مانشستر يونايتد رقم رونالدو الجديد؟

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا حول رقم رونالدو كتب خلاله "يمكننا أن نؤكد أن كريستيانو رونالدو سيرتدي الرقم 7 الأيقوني بعد عودته لأولد ترافورد".

كما تابع البيان "اشتُهر البرتغالي بهذا الرقم خلال فترته الأولى مع اليونايتد، والآن يمكننا التأكيد على أنه سوف يرتديه مجددًا".

"في أول ستة مواسم له مع مانشستر يونايتد، بين 2003 و2009، ظهر رونالدو في 292 مباراة وسجل 118 هدفًا، مع الفوز بتسع بطولات بما فيهم 3 للدوري الإنجليزي وواحدة لدوري أبطال أوروبا."

ما هو رقم كافاني الجديد مع مانشستر يونايتد؟

وشمل الإعلان عن عودة الرقم 7 لرونالدو تحول رقم كافاني مع مانشستر يونايتد إلى الرقم 21.

وعلى مدار مسيرة كافاني مع منتخب أوروجواي، اشتُهر بارتداء هذا القميص لارتداء لويس سواريز الرقم 9 بصورة دائمة.

أما مع باريس سان جيرمان فارتدى القميص رقم 9 بشكل عام، وسبق وأن ارتدى أيضًا رقم 17 و16 في حديقة الأمراء.

اقرأ أيضًا..