رسميًا | الأهلي يُودع أول أجانبه بعد الهبوط إلى دوري يلو

مستقبل الأهلي على صفيح ساخن بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى السعودي

وسط الحديث الكثير عن مستقبل لاعبي النادي الأهلي المحليين والأجانب عقد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، حسم البرازيلي كارلوس إدواردو مصيره بنفسه بإعلانه الرحيل رسميًا عن الفريق.

الفريق الجداوي كان قد أعلن ضم نجم الهلال السابق في يناير الماضي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي، وقد وقع عقدًا يمتد لعام ونصف لكنه رغم ذلك أعلن الرحيل بعد 6 أشهر فقط.

اقرأ أيضًا | بعد فشل رحلة باريس.. وجهة سعودية محتملة لإيكاردي

وجاء إعلان إدواردو رحيله عن الأهلي عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، حيث أشار لانتهاء رحلته القصيرة مع الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سيبقى في قلبه للأبد وأبدى امتنانه للجمهور الأهلاوي وترحيبه به ودعمه الكبير له.

وأضاف "بذلت قصارى جهدي مع الفريق في كل مباراة، آمل أن يعود الأهلي كبيرًا كما عهدته دومًا، اليوم أنهي مسيرتي في هذا النادي الذي جعلني أشعر بأنني في منزلي وعشت معه تجربة لا تُنسى في بلد كانت بيتي الأول لعدة سنوات ولذا سأبقى ممتنًا لها للأبد. شكرًا للأهلي وشكرًا للسعودية ولكل الجماهير السعوديين، أحبكم للأبد".

إدواردو سبق أن خاض تجربة رائعة مع الهلال في الدوري السعودي، بين عامي 2015 و2020، وقد تُوج مع الفريق بـ8 ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا والدوري السعودي 3 مرات وكأس خادم الحرمين الشريفين مرتين.



يُشار إلى أن الأهلي مُطالب بتسديد ما يقرب من 75 مليون ريال سعودي حتى الـ26 من يناير الجاري للحصول على شهادة الكفاءة المالية ومن ثم قيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية.