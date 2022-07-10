بعد فشل رحلة باريس.. وجهة سعودية محتملة لإيكاردي

وجهة عربية جديدة لماورو إيكاردي بعد فشل رحلة باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود مفاوضات بين فريق الشباب السعودي ونادي باريس سان جيرمان لأجل ضم المهاجم ماورو إيكاردي.

وكان النجم الأرجنتيني من ضمن بعض الأسماء التي أشارت الأنباء الفرنسية إلى رحيلها عن نادي العاصمة في السوق الحالي.

وبحسب ما أوردته صحيفة "الميدان الرياضي" فإن نادي الشباب يبحث مع الفريق الباريسي إمكانية ضم إيكاردي في الفترة الحالية.

حيث لم يحظ نادي الشباب بالموسم الماضي بمهاجم هداف، وكان كل الاعتماد على الجناح البرازيلي كارلوس جونيور الذي تصدر قائمة الهدافين بـ 13 هدفًا.

وهو ما دفع إدارة النادي السعودي لبحث إمكانية ضم المهاجم الأرجنتيني، خاصةً مع قلة مشاركاته وتهميش دوره مع الفريق الباريسي.

وأوضح التقرير أن فريق الشباب في مفاوضات مع باريس للتعاقد مع إيكاردي بنظام الإعارة، مع دفع النادي الفرنسي جزءًا من راتب اللاعب.

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ويرتبط إيكاردي بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي في صيف عام 2024، فيما أن راتبه يصل إلى 10 ملايين يورو سنويًا.

وكان مدرب نادي العاصمة الجديد، كريستوف جالتييه، قد صرح منذ أيام أنه يود تقليل عدد القائمة الحالية بناديه.

مما يضع الفرصة أمام نادي الشباب لمحاولة ضم إيكاردي، الذي يبحث الآن عن مخرج مناسب له من باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أن ماورو كان قد انضم إلى فريق باريس بحوالي 50 مليون يورو قادمًا من نادي إنتر الإيطالي.

ومنذ ذلك الحين، شارك المهاجم البالغ من العمر 29 عامًا مع فريقه الفرنسي في 92 مباراة سجل من خلالها 38 هدفًا، فيما قدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه.

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