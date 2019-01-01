رسميًا: الاتحاد الإيطالي يُعاقب إنتر ميلان بسبب بالوتيلي

قرار غير مفاجئ

واصل ماريو بالوتيلي، لاعب بريشيا، هوايته المفضلة في إثارة الجدل، وهذه المرة بعدما تشاجر مع جمهور فريقه السابق إنتر ميلان.

وكان الإنتر قد اقتنص فوزًا صعبًا من بريشيا بهدفين لهدف، في المباراة التي أُقيمت يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

المباراة ورغم إقامتها على ملعب بريشيا، إلا أن جمهور الإنتر الذي زحف إلى هناك لم يتوانى عن توجيه السباب لبالوتيلي.

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وكعادته، لم يستطع بالوتيلي أن يتمالك نفسه بعد هجوم الجماهير عليه، وقام بتوجيه إشارة مشينة لهم.

الاتحاد الإيطالي تابع القضية، والمحكمة الرياضية أصدرت قرارًا بتوقيع عقوبة على النيراتزوري وجماهيره قدرها 5 آلاف يورو وعنونتها بـ"توجيه إهانة للاعب كرة قدم".

الجدير بالذكر أن كراهية جمهور الإنتر لبالوتيلي تأتي في المقام الأول بسبب لعبه لميلان، الغريم التقليدي، بعدما ترك الجيوزيبي مياتزا، إلى جانب تصريحاته العدائية ضد الإنتر دائمًا وأبدًا.