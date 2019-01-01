لوكاكو يدعو نجوم إنتر للعشاء بعد الفوز الصعب على بريشيا

حالة من السعادة يعيشها النجم البلجيكي بفريقه الجديد

قرر روميلو لوكاكو مهاجم إنتر الإيطالي، دعوة زملائه بالفريق للعشاء، بعد الفوز الصعب على بريشيا بالدوري الإيطالي.

إنتر تخطى بريشيا بنتيجة 2/1 بالجولة العاشرة من الكالتشيو، حيث أحرز ثنائية إنتر كل من لاوتارو مارتينيز ولوكاكو.

المهاجم البلجيكي قرر الاحتفال مع نجوم إنتر بهذا الفوز الصعب في عشاء بأحد المطاعم في ميلانو، وقام بنشر فيديو على حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر لوكاكو في الفيديو يقول لزملائه:"أشعر بسعادة كبيرة جدا لتواجدي معكم وشكراً على المساعدة التي قدمتموها لي، أنتم مجموعة رائعة من اللاعبين".

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ويعيش لوكاكو فترة مميزة مع إنتر منذ انتقاله قادماً من مانشستر يونايتد، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف مع فريقه الجديد حتى الآن.

ويحتل إنتر المركز الثاني بجدول الدوري بـ25 نقطة، بفارق نقطة وحيدة فقط عن يوفنتوس المتصدر.