رسميًا .. الاتحاد الآسيوي يعلن مواعيد مباريات تصفيات مونديال 2022

تعرف على موعد مواجهة السعودية أمام اليمن

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن مواعيد وأماكن إقامة مباريات الجولتين السابعة والثامنة، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، وكأس أمم آسيا 2023 المقرر لها في الصين.

الاتحاد الآسيوي أعلن عن تأجيل معظم مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا، بسبب القيود على السفر بين الدول خلال الوقت الحالي، بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، وبعد المشاورات المكثفة مع الاتحادات الوطنية الأعضاء.

واعتمد الاتحاد القاري مواعيد مباريات الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث ستقام يومي 25 و 30 مارس المقبل.

وجاءت المواعيد كالآتي:

- المجموعة الثانية: نيبال مع أستراليا، 30 مارس 2021، الساعة 3:00 عصرًا، ستاد داشراث في كاتماندو.

- المجموعة الرابعة: السعودية مع اليمن، 25 مارس 2021، الساعة 8:30 مساء، ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

- المجموعة السادسة: طاجيكستان مع منغوليا، 25 مارس 2021، الساعة 6:00 مساء، ستاد الجمهورية المركزي، دوشانبي.

- المجموعة السادسة: منغوليا مع اليابان، 30 آذار/مارس 2021، الساعة 7:30 مساء، ستاد فوكودا، تشيبا.

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ووضع الاتحاد الآسيوي الأولوية لصحة وسلامة اللاعبين والحكام وكافة أطراف لعبة كرة القدم، حيث يعمل عن قرب مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل مراقبة الوضع في القارة.

كما قرر الاتحاد الآسيوي فتح الدعوة مام الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل طلب استضافة مباريات مجموعاتها بنظام التجمع، لإقامة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تقام المباريات الدولية بنظام التجمع، خلال الفترة من 31 مايو إلى 15 يونيو 2021، وذلك لتحديد الفرق الصاعدة إلى المونديال وكأس آسيا.