الاتحاد يضع شرطًا لعودة رودريجيز للمشاركة في المباريات

موقف رودريجيز من لقاء الفيصلي القادم

وضع الجهاز الطبي بنادي الاتحاد شرطًا لعودة لاعب الرأس الأخضر جاري رودريجيز إلى المشاركة في المباريات، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

رودريجيز يعاني من إصابة عضلية، جعلته يغيب عن صفوف فريقه خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الحصول على العلاج المناسب ومن ثم التأهيل.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الجهاز الطبي لنادي الاتحاد اشترط مشاركة جاري رودريجيز في التدريبات الجماعية، في حالة جاهزيته بنسبة 100%، خوفًا من عودة الإصابة مرة أخرى.

لاعب الرأس الأخضر يخضع حاليًا لبرنامج علاجي من جانب الجهاز الطبي بالعيادة الطبية بالنادي، من أجل إعادة تأهيله من جديد، حيث تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركته أمام الفيصلي يوم الثلاثاء المقبل.

التقرير الطبي سيحدد خلال اليومين المقبلين جاهزية اللاعب جاري رودريجيز، بعد أن استبعده البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني للفريق من قائمة الفريق لمواجهتي الأهلي والتعاون الماضيتين بسبب عدم الجاهزية.

الاتحاد يستعد لمواجهة الفيصلي المهمة يوم الثلاثاء المقبل، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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وحقق الاتحاد الفوز على التعاون بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة 19 ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.