رسميًا .. آرسنال يتعاقد مع جابرييل ويقدمه بطريقة مبتكرة

بين صفقاته الجديدة ومن خلال فيديو شيق

نجح آرسنال في التعاقد مع المدافع جابرييل نجم نادي ليل الفرنسي بشكل رسمي، ولكنه لم يكتفِ بالحصول على خدماته فقط، بل قرر أن يقدمه بطريقة مبتكرة.

وأعلن آرسنال اليوم تعاقده رسميًا مع جابرييل، مدافع ليل، في صفقة ستكلف خزائن النادي الإنجليزي 27 مليون جنيه استرليني، وبعد منافسة شرسة مع أندية كثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى.

مانشستر يونايتد كان النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات المدافع في الميركاتو الحالي، كما حاول إيفرتون بقيادة كارلو أنشيلوتي جلّب جابرييل إلى جوديسون بارك، إضافة إلى وضعه كخليفة لكاليدو كوليبالي في نابولي.

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في نهاية المطاف، كان ميكيل أرتيتا وإدارة آرسنال من تمكنوا من الظفر باللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، ونبع ذلك من أفكار المدرب الإسباني التي لقيّت قبولًا وترحيبًا لدى اللاعب.

وجاء التقديم من خلال مقطع فيديو بث مباشر عبر يوتيوب يتحدث فيه الوافد الجديد إلى صفوف النادي ويليان رفقة دافيد لويز، يجلسان سويًا وينتظران ضيفًا يأتي في النهاية والذي يكون جابرييل.

وبذلك يكمل آرسنال موسم الانتقالات الصيفية الذي بدأه بشكل جدي لأول مرة منذ سنوات طويلة عاشها النادي بين التخطبات في الصفقات والنتائج كذلك.

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يذكر أنه بانضمام جابرييل سيكون آرسنال لديه رسميًا 8 لاعبين يمكنهم اللعب في مركز قلب الدفاع وهم "ديفيد لويز وبابلو ماري وويليام ساليبا وسوكراتيس وشكودران موستافي وروب هولدينج وكالوم تشامبرز"، وبالطبع فإن منهم من سيقع ضحية التعاقد مع النجم البرازيلي.