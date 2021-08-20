رسالة مشفرة من زوجة لاعب ريال مدريد عن مبابي

كل صورة أو تصريح في بيئة ريال مدريد يُشير إلى مبابي.

نشرت جيسكيا كروس، زوجة لاعب ريال مدريد توني كروس، عددًا من الصور لها وزوجها في نزهة؛ لكن صورة واحدة انتشرت بشكل كبير، بل عدها البعض رسالة مشفرة حول تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي كيليان مبابي.

ما الصورة التي انتشرت ولماذا؟

نشرت جيسيكا، زوجة الألماني توني كروس، صورًا لها وزوجها في نزهة في إحدى حدائق الحيوان في مدريد.

جيسيكا كتبت "تجربة لا تُنسى" سررت بلقائك "إيمي" و"فين" و"أنطونيو" في إشارة للأسود والسلاحف التي التقيا بها هناك.

إحدى هذه الصور كانت لسلحفاة وهو ما ربطها البعض بتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

منذ ظهوره مع موناكو وكيليان يُشبه بـ "دوناتيلو" شخصية فيلم كارتون "سلاحف النينجا" الشهير.

التشبيه الذي انتشر قيل في وقت سابق إنه بات يغضب والدة كيليان، لأنها تشعر بأنه لم يعد يفضله وقيل أيضًا أنها حذرت زملائه من مواصلة تشبيه نجلها به.

ماذا قال كروس عن قدوم مبابي؟

توني كروس تحدث عن انضمام مبابي إلى ريال مدريد فهو يعتقد أن انضمام ليونيل ميسي، قائد برشلونة السابق، إلى باريس سان جيرمان ربما يقرب كيليان من الانتقال إلى ريال مدريد.

ويتبقى موسم لمبابي في عقده مع باريس سان جيرمان إذ سينتهي عقده الصيف المقبل.

وترغب إدارة باريس في تمديد عقد مبابي لكن اللاعب بحسب التقارير يبدو راغبًا في الرحيل وتحديدًا إلى ريال مدريد.

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