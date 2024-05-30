رسالة جديدة تبث الرعب في عائلة دي ماريا وتدفعه نحو اللجوء لميسي!

مسلسل الرعب مستمر

حلقة جديدة يشهدها مسلسل الرعب الذي يعيشه النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا وأسرته، وذلك عن طريق تهديد قادم من مسقط رأسه في روزاريو.

دي ماريا سبق أن تلقى تهديدًا من إحدى العصابات في مارس الماضي، برسالة إلى والدته تحذرها من عودة ابنها إلى روزاريو مرة أخرى، وإلا سيتم قتل جميع أفراد العائلة.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن تهديد جديد تلقاه دي ماريا، بقيام رجلان ملثمان يركبان دراجة نارية بترك رسالة في محطة وقود بمنقطة لامدريد بجنوب مدينة روزاريو.

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وتم العثور على الرسالة الموجهة للاعب بنفيكا، والتي جاء نصها كالتالي:"نحن شعب روزاريو وفي انتظارك يا دي ماريا".

وتعتبر هذه الحادثة استمرارًا لعدة وقائع أخرى تسببت في حالة من الرعب لدى عائلة دي ماريا ووالدته، مما أجبر الحكومة الأرجنتينية على التدخل لمساعدة اللاعب.

وتأتي هذه الواقعة بعد ساعات من قيام جماهير نادي روزاريو، بتخريب "جرافيتي" تكريم اللاعب المتوج بكأس العالم 2022 مع منتخب بلاده، بسبب رفضه العودة للفريق بعد التهديدات الأخيرة.

ومن المقرر أن تتسبب هذه الحادثة في استبعاد دي ماريا لفكرة العودة إلى بلاده مرة آخرى لتمثيل فريق روزاريو سنترال، والذي كان يطمح في ضمه بعد نهاية رحلته في أوروبا، وهو ما يدفعه نحو الانتقال لإنتر ميامي لمجاورة صديقه ليونيل ميسي.

ووفقًا للعديد من التقارير أبرزها لشبكة "ESPN" الأمريكية، فإن دي ماريا اتفق بالفعل مع إنتر ميامي على الانتقال للفريق بعد انتهاء رحلته مع بنفيكا.

يذكر أن صاحب الـ36 سنة نجح في تسجيل 17 هدفًا وقام بصناعة 15 في 48 مباراة لعبها مع بنفيكا في موسم 2023/2024، وسيكون لاعبًا حرًا في 30 يونيو القادم بعد انتهاء عقده مع النادي البرتغالي.