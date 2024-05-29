بعد تهديده بالقتل .. جماهير روزاريو تشوه صورة دي ماريا في الأرجنتين بسبب ميسي!

وداع كأس الليبرتادوريس يفجر الغضب ضد أنخيل

انقلب مشجعو نادي روزاريو سنترال الأرجنتيني، على النجم أنخيل دي ماريا، لاعب بنفيكا البرتغالي، وقاموا بتخريب "جرافيتي" يكرم نجم التانجو المتوج بكأس العالم 2022.

وتم تخريب "جرافيتي" دي ماريا، بعد ساعات من سقوط روزاريو سنترال أمام بينيارول الأوروجواياني بنتيجة (1-2)، في دور المجموعات من كأس ليبرتادوريس، ليتحول الفريق للمشاركة في بطولة كوبا سود أمريكانا (بدءًا من دور الـ16).

وكان من المقرر أن يلتحق دي ماريا بفريق روزاريو سنترال الأرجنتيني، في صفقة مدتها 6 أشهر، ثم يعود إلى بلاده ويعيش فيها بشكل نهائي، لكنه ظل مترددًا في العودة النهائية بعد تلقيه تهديدات من عصابات المخدرات هناك.

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وقالت شبكة "tycsports"، إن جماهير النادي الأرجنتيني صبت غضبها على دي ماريا، بعد علمها بأنه لن ينضم للفريق في الصيف الجاري، مع وجود أنباء قوية حول اقترابه من الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي، لينضم إلى زميله السابق في باريس سان جيرمان لونيل ميسي.

وكانت واحدة من الرسائل التي تركتها جماهير النادي الأرجنتيني، على جرافيتي دي ماريا جملة "هل مازلت تريد العودة إلى الوطن؟"، في تهديد صريح.

وكشفت شبكة "ESPN" الأرجنتينية، أن إنتر ميامي استغل مخاوف دي ماريا من تهديدات عصابات المخدرات، التي تلقاها في روزاريو مؤخرا، لتغيير موقفه من العودة النهائية إلى الأرجنتين.

وذكرت صحيفة "أبولا" البرتغالية، أن المهاجم صاحب الـ36 عامًا يريد التوقيع مع نادي طفولته، في صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، على أن ينتقل إلى إنتر ميامي في مطلع 2025.

وكانت عائلة دي ماريا قد تعرضت لتهديد خطير في شهر مارس الماضي، بعدما أطلق مسلحون 4 طلقات من سيارة، أمام المنزل وتركوا رسالة داخل قطعة من النايلون، قالوا خلالها: "أخبر ابنك أنخيل ألا يعود إلى روزاريو مرة أخرى، وإذا لم تفعل ذلك فإننا سوف نفسد عودته بقتله".